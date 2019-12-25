В магазинах двух районов Петербурга поймали людей, наворовавших товаров на 20 тысяч рублей

Двое из них оказались рецидивистами.

В четверг, 29 октября, сразу в двух районах Петербурга задержали магазинных воришек, укравших товаров почти на 20 тысяч рублей. Как рассказали в пресс-службе УВО, от краж едва не пострадали гипермаркеты Невского и Фрунзенского районов города.

Около четырех часов дня сработала кнопка тревожной сигнализации в магазине на Дальневосточном проспекте, куда незамедлительно выехали бойцы Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны на месте задержали недобросовестного покупателя, который пронес мимо кассы неоплаченные продукты стоимостью 2700 рублей.

Второй аналогичный случай произошел уже после десяти вечера в гипермаркете на Боровой улице. Замеченные там злоумышленники катили мимо кассы уже две тележки, доверху заполненные разными товарами. Персонал сразу же вызвал подмогу, ранее судимых молодых людей задержали на месте. Оказалось, что мужчины едва не обокрали магазин на 18 тысяч рублей.

Всех задержанных передали сотрудникам районных отделов полиции.

Ранее мы писали, что полиция задержала грабителя, угрожавшего пистолетом ребенку в квартире на аллее Поликарпова.

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