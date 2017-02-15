В Красносельском районе на доме ветерана установят памятный знак “Здесь живёт Герой”

Знак изготовлен на основании рисунка одной из победительниц конкурса “Здесь живёт Герой”.

В четверг, 6 мая, в 12:00 в Красносельском районе на доме № 14/117 по улице Партизана Германа установят памятный знак "Здесь живёт Герой". Именно в этом доме проживает участник Великой Отечественной войны Анхимов Владимир Иванович. Об этом в среду, 5 мая, сообщили в пресс-службе губернатора Петербурга.

Знак изготовлен на основании рисунка одной из победительниц конкурса "Здесь живёт Герой". Который проходил в одной из Детских школ искусств Красносельского района с ноября 2019 года по январь 2020 года. В конкурсе, посвящённому 75-летию Великой Победы, приняли участие более 200 детей от 7 до 18 лет.

Анхимов Владимир Иванович во время Великой Отечественной войны принимал участие в боевых действиях на Ленинградском, Карельском, Волховском, 3-м Белорусском и 3-м Прибалтийском фронтах. Также участвовал в освобождении Кенигсберга и Варшавы.

За боевые заслуги Анхимов Владимир Иванович награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью "За победу над Германием в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, медалью "За оборону Ленинграда".

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Фото: Piter.tv



