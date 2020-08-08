В Красносельском районе машина сбила человека на пешеходном переходе

Водитель не затормозил перед "зеброй".

В пятницу, 7 августа, на улице Маршала Захарова в Петербурге произошло жесткое ДТП. Автомобиль сбил пешехода прямо на переходе. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

На кадрах видно, как машина резко выезжает на "зебру", не притормозив перед опасным участком, и на полной скорости врезается в человека. На помощь пострадавшему подоспели прохожие.

На данный момент о состоянии пешехода ничего не известно. Обстоятельства аварии и личность пострадавшего устанавливаются.

Ранее мы рассказали о том, что водитель грузовика погиб при столкновении с транспортом дорожников в Курортном районе.

Видео: Piter.TV