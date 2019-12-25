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В Красносельском районе горит ангар
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В Красносельском районе горит ангар

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В ангаре горит обстановка площадью 100 "квадратов".

В пятницу, 10 сентября, в 16:52 на пульт управления МЧС поступил сигнал о пожаре в доме №55 по Кингисеппскому шоссе в Красносельском районе, сообщили в пресс-службе ведомства. 

Прибывшие на место спасатели уточнили, что в ангаре общей площадью тысяча квадратных метров горит обстановка на площади 100 "квадратов". 

В 17:06 ранг пожара повысили до №2. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекли 10 единиц техники и 45 человек личного состава.

Ранее мы писали, что на военном корабле в Кронштадте произошел пожар.

Фото: Piter.tv

Теги: красносельский район, мчс, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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