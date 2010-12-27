В Красносельском районе бетономешалка протаранила в трамвай

Травмы получил пешеход, оказавшийся рядом

В среду, 25 сентября, на юге Петербурга бетономешалка столкнулась с трамваем. Очевидцы делятся фотографиями с места событий в соцсетях.

Инцидент произошел на пересечении Петергофского шоссе и проспекта Будённого. По словам очевидцев, легкие травмы получил только пешеход, оказавшийся рядом.

Миксер ехал даже не тормозил, так как слова водителя: ему горел зелёный свет на перекрёстке петергофского-буденного. Повезло девушке, которая была на тротуаре, не зацепило, только шок отмечают очевидцы

Горожане сообщают об огромной пробке на этом участке.

Причины ДТП выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что во Фрунзенском районе автоледи столкнулась с трамваем.

Фото:дтп и чп петербург/вк