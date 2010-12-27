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Во Фрунзенском районе автоледи столкнулась с трамваем
Сегодня, 15:30
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IRINA_CHALKINA

Во Фрунзенском районе автоледи столкнулась с трамваем

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Собралась огромная пробка из трамваев.

В среду, 25 сентября, во Фрунзенском районе автоледи столкнулась с трамваем. Очевидцы делятся фотографиями с места событий в соцсетях. 

Инцидент произошел на Бухарестской в сторону Салова. По словам автомобилистов, дама за рулем не пострадала. 

Дама не победила трамвай

шутят петербуржцы

На кадрах видно, что машина автоледи получила серьезные повреждения: помято крыло автомобиля и выбиты стекла. Также горожане передают, что на этом участке образовалась огромная пробка из трамваев. 

Ранее мы сообщали о том, что во Фрунзенском районе произошло сразу два ДТП.

Фото:дтп и чп петербкрг/вк

 

Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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