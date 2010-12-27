Собралась огромная пробка из трамваев.

В среду, 25 сентября, во Фрунзенском районе автоледи столкнулась с трамваем. Очевидцы делятся фотографиями с места событий в соцсетях.

Инцидент произошел на Бухарестской в сторону Салова. По словам автомобилистов, дама за рулем не пострадала.

Дама не победила трамвай шутят петербуржцы

На кадрах видно, что машина автоледи получила серьезные повреждения: помято крыло автомобиля и выбиты стекла. Также горожане передают, что на этом участке образовалась огромная пробка из трамваев.

Ранее мы сообщали о том, что во Фрунзенском районе произошло сразу два ДТП.

Фото:дтп и чп петербкрг/вк