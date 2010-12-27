В среду, 25 сентября, во Фрунзенском районе автоледи столкнулась с трамваем. Очевидцы делятся фотографиями с места событий в соцсетях.
Инцидент произошел на Бухарестской в сторону Салова. По словам автомобилистов, дама за рулем не пострадала.
Дама не победила трамвай
шутят петербуржцы
На кадрах видно, что машина автоледи получила серьезные повреждения: помято крыло автомобиля и выбиты стекла. Также горожане передают, что на этом участке образовалась огромная пробка из трамваев.
Ранее мы сообщали о том, что во Фрунзенском районе произошло сразу два ДТП.
Фото:дтп и чп петербкрг/вк
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