Во Фрунзенском районе произошло сразу два ДТП: собирается пробка

В среду, 25 сентября, во Фрунзенском районе произошло сразу два ДТП. На одном и том же перекресте. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Инцидент произошел на пересечении улиц Димитрова и Будапештской. Так, вначале в автомобиль Hyundai, пересекающий трамвайные пути, на полной скорости врезался автомобиль Skoda. О пострадавших пока никакой информации нет.
Во второй раз в ДТП поучаствовал пассажирский автобус. При столкновении у легковушки отлетел бампер. По словам очевидцев, никто не пострадал.
По словам автомобилистов, на данном участке наблюдается плотное движение.
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Видео:Piter.TV
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