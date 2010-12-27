В этот день прошел турнир по мини-футболу "Вперед, молодежь!" между командами из разных населенных пунктов поселка.

В среду, 28 августа, в Красносельском прошли праздничные мероприятия ко Дню поселка. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район".

Поздравить жителе Красносельского поселка приехали представители администрации Выборгского района, депутаты и артисты из Петербурга.

На территории муниципального образования осуществляется модернизация спортивных объектов: в поселке Красносельское открыт обновленный спортивный зал в Доме культуры, идет реконструкция волейбольной и баскетбольной площадок. В ходе реализации мероприятий подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области" начинается строительство универсальной спортивной площадки в пос. Коробицыно. Кроме того, в этом году построен фельдшерско-акушерский пункт в п. Климово, запланированы работы по замене магистрального водопровода, очистных сооружений в п. Красносельское заявил глава администрации Красносельского сельского поселения Михаил Торопов

По традиции в поселке поздравили всех юбиляров, которые в этом году отпраздновали бриллиантовые, золотые, серебряные свадьбы. Кроме того, поздравлений в номинации "Золотой фонд поселка" также удостоились 70-летние юбиляры.

В ведомстве также отметили, что в этот день состоялся турнир по мини-футболу "Вперед, молодежь!" между командами из разных населенных пунктов поселка.

Ранее мы сообщали о том, что команда из Выборга успешно стартовала на фестивале женского спорта в Анапе.

Фото:Красносельское сельское поселение/вк