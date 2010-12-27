Команда из Выборга успешно стартовала на фестивале женского спорта в Анапе

Прекрасные женщины и девушки из команды "Выборжанки" уже несколько раз занимали призовые места.

На этой неделе в Анапе стартовал Всероссийский фестиваль женского спорта "Красота. Грация. Идеал". Мероприятие проходит в 19-й раз, в нем участвуют самые спортивные женщины со всей России. Выборгский район на соревнованиях, организованных Министерством спорта и РФСО "Спартак", представляет команда "Выборжанка".

Среди участниц - команда Выборгского района: Ирина Омельченко, Ольга Крутикова, Валентина Кондаурова, Елена Махова, Любовь Ламанен и Валентина Ламанен. Возглавляет выборгскую делегацию заместитель главы администрации Николай Шишкин. пресс-служба администрации Выборгского района

В первый же день соревнований, 26 августа, Елена Махова завоевала 3 место в настольном теннисе. Во второй день 1 место в комбинированной и 3 место в легкоатлетической эстафетах (Ламанен Любовь, Крутикова Ольга, Ламанен Валентина), а также - 1 место в легкой атлетике (100 м) – у Валентины Ламанен (1-я возрастная группа).

Для справки: В течение нескольких дней участницы в возрасте от 25 лет и старше состязаются в волейболе, дартсе, комбинированной эстафете, легкой атлетике, настольном теннисе и др. Кроме того, им необходимо выполнить комплекс упражнений по общей физической подготовке (ОФП) и представить творческие номера на конкурсе художественной самодеятельности.

Фото: пресс-служба администрации Выборгского района