В Красном Селе прошла церемония, посвященная прорыву блокады Ленинграда

Местные жители почтили память погибших воинов и ленинградцев возложением цветов и торжественным маршем.

На мемориале "Братское воинское захоронение" в Красном Селе прошла торжественно-траурная церемония, посвященная 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. Событие состоялось с участием ветеранов Великой Отечественной войны, красносельчан, главы местной администрации Олега Фадеенко.

На вступительном слове перед началом церемонии Фадеенко отметил, что прорыв блокады начался с освобождения Красного Села, именно поэтому мероприятие символично состоялось здесь. Петербуржцев призвали чтить память погибших в тяжелые времена войны ленинградцев и солдат и не позволять уменьшать заслуги людей, положивших свои жизни во имя победы.

Местные жители возложили на мемориал цветы, память военных почтили торжественным маршем Роты почетного караула.

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Фото, видео: Piter.TV