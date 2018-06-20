Фото: в Красном селе перевернулся грузовик

Предположительно, водитель не справился с управлением.

В четверг, 11 апреля, в Ленинградской области перевернулся грузовик. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

По словам свидетелей, перевернутый большегруз заметили в Красном селе у Триумфальной арки. На фото видно, что грузовик "прилег" на повороте. Предположительно, водитель не справился с управлением. Подробности ДТП и сведения о пострадавших уточняются.

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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"