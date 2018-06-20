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Фото: в Красном селе перевернулся грузовик
Сегодня, 18:06
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Rybka123

Фото: в Красном селе перевернулся грузовик

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Предположительно, водитель не справился с управлением.

В четверг, 11 апреля, в Ленинградской области перевернулся грузовик. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

По словам свидетелей, перевернутый большегруз заметили в Красном селе у Триумфальной арки. На фото видно, что грузовик "прилег" на повороте. Предположительно, водитель не справился с управлением. Подробности ДТП и сведения о пострадавших уточняются.
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Фото: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

 

Теги: красное село, перевертыш
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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