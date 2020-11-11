В Красном Селе женщина "воспитывает" собаку ударами ногой и кирпичом

Издевательства над лабрадором попали на камеру.

В доме № 3/1 на улице Спирина в Красном Селе проживает живодёрка. Об этом в группе "Убежище. Красное Село" сообщили местные жители.

Жильцы рассказали, что несколько раз слышали, как под окнами дома жалобно скулит собака. После просмотра камер видеонаблюдения все стало понятно. Оказалось, что лабрадора избивает хозяйка.

На кадрах видео от 9 ноября видно, как девушка сначала ударила собаку кирпичом, потом потаскала ее за хвост и дважды ударила ногой по голове. Соседи пытались с ней поговорить, но она нахамила и сказала, что сама будет решать судьбу своего лабрадора.

Ранее на Каменноостровском живодер расстрелял около десяти кошек и котят.

Видео: ВК/ Убежище. Красное Село