На Каменноостровском живодер расстрелял около десяти кошек и котят

Мужчина любит спиртные напитки и постоянно угрожает всем, кто кормит бездомных животных.

В понедельник, 19 октября, стало известно о том, что в Петербурге мужчина расстрелял около десяти кошек и котят. Об этом сообщает "Комсомольская правда Санкт-Петербург".

Инцидент произошел на Каменноостровском проспекте. Трупы животных обнаружили в подвале в одном из домов. Отмечается, что изначально местные жители спускались туда, чтобы найти рыжего котика, которого искалечил живодер. У животного были перебиты лапки. Поиски усатого не увенчались успехом.

По словам петербуржцев, живодера зовут Олег, и он часто находится в алкогольном опьянении. На него уже жаловались в полицию, но живодер продолжил издеваться над кошками.

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