Профсоюз полиции одобрил жесткие задержания россиян без масок

Накануне в Петербурге пассажира за отказ надеть маску повалили на пол полицейские.

В профсоюзе полиции одобрили жесткие задержания россиян без масок. Об этом заявил глава координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. Об этом в Telegram-канале сообщило издание "Говорит Москва".

Михаил Пашкин назвал оправданными строгие меры по отношению к людям, которые не хотят соблюдать масочно-перчаточный режим. По его словам из-за таких граждан могут ввести комендантский час или ограничения, которые действовали весной.

Если люди не понимают, что своими действиями они только пандемию расширяют, надо их учить. Михаил Пашкин

Накануне в сети появилось видео, где более пяти полицейских повалили на пол пассажира за то, что он отказался надеть маску. В МВД отметили, что пассажир сам спровоцировал конфликт. В отношении 22-летнего петербуржца составили административный акт за мелкое хулиганство.

В метрополитене представили свою версию конфликта между полицией и пассажиром без маски на "Беговой".

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