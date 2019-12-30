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В Красном Селе погоня за Daewoo Nexia закончилась летальным исходом
Сегодня, 10:23
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nastya960

В Красном Селе погоня за Daewoo Nexia закончилась летальным исходом

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За рулём был гражданин Узбекистана, детали произошедшего предстоит выяснить.

ДТП с летальным исходом произошло этой ночью в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. 

По предварительной информации, водитель Daewoo Nexia уходил от преследования, не справился с управлением и въехал в забор дома № 35 на улице Свободы. После удара автомобиль начал гореть, водитель погиб.

За рулём был гражданин Узбекистана, детали произошедшего предстоит выяснить.

Ночью в ДТП на Заневском проспекте пострадал пассажир такси.

Фото: ВК/ "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село"

Теги: daewoo nexia, красное село
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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