В Красном Селе погоня за Daewoo Nexia закончилась летальным исходом

За рулём был гражданин Узбекистана, детали произошедшего предстоит выяснить.

ДТП с летальным исходом произошло этой ночью в Красносельском районе Петербурга. Об этом сообщил отдел пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительной информации, водитель Daewoo Nexia уходил от преследования, не справился с управлением и въехал в забор дома № 35 на улице Свободы. После удара автомобиль начал гореть, водитель погиб.

За рулём был гражданин Узбекистана, детали произошедшего предстоит выяснить.

Ночью в ДТП на Заневском проспекте пострадал пассажир такси.

Фото: ВК/ "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село"