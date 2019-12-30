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Ночью в ДТП на Заневском проспекте пострадал пассажир такси

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Дорогу не смогли поделить водители автомобилей такси и Range Rover.

В ночь на вторник, 14 января, в Красногвардейском районе произошло ДТП с участием Range Rover и такси. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях. 

Авария произошла на перекрёстке Заневского и Новочеркасского проспектов. По словам очевидцев, во время столкновения пострадал пассажир такси. В каком именно он состоянии не сообщается.

На месте работают полицейские и медики. 

Ранее мы сообщали о том, что стало известно о пострадавших в результате ДТП на Троицком мосту

Фото:"ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / "ВКонтакте"

Теги: дтп, новости спб, роисшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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