Ночью в ДТП на Заневском проспекте пострадал пассажир такси

В ночь на вторник, 14 января, в Красногвардейском районе произошло ДТП с участием Range Rover и такси. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Авария произошла на перекрёстке Заневского и Новочеркасского проспектов. По словам очевидцев, во время столкновения пострадал пассажир такси. В каком именно он состоянии не сообщается.
На месте работают полицейские и медики.
Ранее мы сообщали о том, что стало известно о пострадавших в результате ДТП на Троицком мосту
Фото:"ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / "ВКонтакте"
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