Стало известно о пострадавших в результате ДТП на Троицком мосту

На переправе в центре Петербурга столкнулись три автомобиля.

Поступила официальная информация о ДТП на Троицком мосту в центре Петербурга. По данным дорожной полиции, авария с участием трех автомобилей произошла около 21:00 часов 13 января.

На Троицком мосту столкнулись автомобили марок "Шкода", "Ауди" и "Митцубиси". В результате аварии пострадал 37-летний водитель чешской иномарки. Его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, как о происшествии рассказали очевидцы. Водители тогда встали в пробку в сторону Дворцовой набережной.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / "ВКонтакте"