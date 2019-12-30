Фото: на Троицком мосту в Петербурге произошло серьезное ДТП

По информации очевидцев, есть пострадавшие.

Вечером 13 января на Троицком мосту произошло серьезное ДТП. Об это сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по снимкам, участниками аварии стали два транспортных средства. Свидетели произошедшего написали о том, что в результате инцидента есть пострадавшие, однако официальной информации пока не поступало. На месте работают правоохранители.

Водители встали в пробку в сторону Дворцовой набережной.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что две легковушки врезались в маршрутку в Купчино.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"