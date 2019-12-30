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Фото: на Троицком мосту в Петербурге произошло серьезное ДТП
Сегодня, 22:08
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nadezhda_sib

Фото: на Троицком мосту в Петербурге произошло серьезное ДТП

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По информации очевидцев, есть пострадавшие.

Вечером 13 января на Троицком мосту произошло серьезное ДТП. Об это сообщили очевидцы в социальных сетях.

Судя по снимкам, участниками аварии стали два транспортных средства. Свидетели произошедшего написали о том, что в результате инцидента есть пострадавшие, однако официальной информации пока не поступало. На месте работают правоохранители. 

Водители встали в пробку в сторону Дворцовой набережной. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что две легковушки врезались в маршрутку в Купчино

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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