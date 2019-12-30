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Две легковушки врезались в маршрутку в Купчино

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Из-за ДТП образовалась пробка.

Маршрутка попала в ДТП во Фрунзенском районе Петербурга. Об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях днем 13 января.

Инцидент произошел на улице Олеко Дундича перед Купчинской улицей. По словам свидетелей, на проезжей части столкнулись три транспортных средства — две легковушки и "коммерческий" автобус. Один из автомобилей, написал автор поста, занимался доставкой.

В 17 часов на участке образовалась пробка, однако сейчас, по данным сервиса "Яндекс.Карты", дорога освободилась. О пострадавших не сообщается. 

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Видео: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / VK 

Теги: дтп с маршруткой, олеко дундича
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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