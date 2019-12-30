Посетителя гипермаркета на Выборгском шоссе задержали после драки с 70-летним мужчиной

Пострадавший работает в магазине.

Пожилой работник гипермаркета на Выборгском шоссе пострадал после драки с посетителем. Правонарушителя задержали на месте происшествия, сообщила пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти.

Конфликт произошел ночью 12 января. Наряд вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Выборгскому району узнал о том, что в магазине на Выборгском шоссе сработала кнопка тревожной сигнализации. Оказалось, что словесная перепалка между 70-летним работником магазина и покупателем переросла в драку. В результате инцидента сотрудника гипермаркета госпитализировали, а агрессивного посетителя задержали и передали сотрудникам 58-го отряда полиции.

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