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Посетителя гипермаркета на Выборгском шоссе задержали после драки с 70-летним мужчиной
Сегодня, 18:12
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Посетителя гипермаркета на Выборгском шоссе задержали после драки с 70-летним мужчиной

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Пострадавший работает в магазине.

Пожилой работник гипермаркета на Выборгском шоссе пострадал после драки с посетителем. Правонарушителя задержали на месте происшествия, сообщила пресс-служба УВО по Петербургу и Ленобласти. 

Конфликт произошел ночью 12 января. Наряд вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Выборгскому району узнал о том, что в магазине на Выборгском шоссе сработала кнопка тревожной сигнализации. Оказалось, что словесная перепалка между 70-летним работником магазина и покупателем переросла в драку. В результате инцидента сотрудника гипермаркета госпитализировали, а агрессивного посетителя задержали и передали сотрудникам 58-го отряда полиции. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что лошадку на Красносельском шоссе сбил сын бывшего губернатора Ленобласти

Фото: pixabay.com 

Теги: выборгское шоссе, драка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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