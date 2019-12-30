СМИ: лошадку на Красносельском шоссе сбил сын бывшего губернатора Ленобласти

По словам водителя, конюх, который выгуливал серого коня, был пьян.

В понедельник, 13 января, в Петродворцовом районе "Рендж Ровер" насмерть сбил лошадку. Как оказалось, за рулём находился сын бывшего губернатора Ленобласти Вадим Сердюков. Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам водителя, конюх, который выгуливал серого коня, был пьян. Очевидцы заявили, что мужчина вёл коня по обочине, лошадку держали на привязи, но животное вырвалось и выбежало под колёса дорогой иномарки.

В итоге лошадь погибла около остановки общественного транспорта.

Ранее мы сообщали о том, что на Красносельском шоссе "Рендж Ровер" сбил лошадку.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк