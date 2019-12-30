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На Красносельском шоссе "Рендж Ровер" сбил лошадку
Сегодня, 15:47
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IRINA_CHALKINA

На Красносельском шоссе "Рендж Ровер" сбил лошадку

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Животное погибло.

В понедельник, 13 января, в Петродворцовом районе  "Рендж Ровер" насмерть сбил лошадку. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. 

Инцидент произошел на Красносельском шоссе. По словам местных жителей, эта лошадка не в первый раз была участником ДТП.

"Нам эта лошадь под колеса летом кидалась. Только мы на съезде в город были. А лошадь металась по дороге туда-сюда. Следить нужно за своими животными. Это-же не дикий зверь,а домашний",

— отмечают местные жители. 

О состоянии водителя пока ничего неизвестно. На месте образовалась пробка.

Ранее мы сообщали о том, что на обледеневшем Киевском шоссе столкнулись 14 транспортных средств.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

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