На Красносельском шоссе "Рендж Ровер" сбил лошадку

Животное погибло.

В понедельник, 13 января, в Петродворцовом районе "Рендж Ровер" насмерть сбил лошадку. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел на Красносельском шоссе. По словам местных жителей, эта лошадка не в первый раз была участником ДТП.

"Нам эта лошадь под колеса летом кидалась. Только мы на съезде в город были. А лошадь металась по дороге туда-сюда. Следить нужно за своими животными. Это-же не дикий зверь,а домашний", — отмечают местные жители.

О состоянии водителя пока ничего неизвестно. На месте образовалась пробка.

Ранее мы сообщали о том, что на обледеневшем Киевском шоссе столкнулись 14 транспортных средств.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк