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На обледеневшем Киевском шоссе столкнулись 14 транспортных средств

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К счастью, тяжело пострадавших нет.

В понедельник, 13 января, стало известно о том, что на обледеневшем Киевском шоссе столкнулись 14 транспортных средств. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий. 

Известно, что в аварию попали междугородний автобус, микроавтобус и легковые авто. По предварительной информации, пострадали несколько человек. Причины аварии выясняются, на месте работают полицейские и медики. 

По словам корреспондента, на месте аварии образовался небольшой затор. 

Ранее мы сообщали о том, что на трассе "Петербург-Псков" произошло сразу три разных ДТП.

Видео:Piter.TV

Теги: дтп, киевское шоссе, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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