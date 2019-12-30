В понедельник, 13 января, стало известно о том, что на обледеневшем Киевском шоссе столкнулись 14 транспортных средств. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Известно, что в аварию попали междугородний автобус, микроавтобус и легковые авто. По предварительной информации, пострадали несколько человек. Причины аварии выясняются, на месте работают полицейские и медики.
По словам корреспондента, на месте аварии образовался небольшой затор.
Ранее мы сообщали о том, что на трассе "Петербург-Псков" произошло сразу три разных ДТП.
Видео:Piter.TV
Обсуждение ( 0 )