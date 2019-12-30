На трассе "Петербург-Псков" произошло сразу три разных ДТП

В общей сложности столкнулось семь автомобилей.

Ранним утром 13 января на автодороге из Петербурга в Псков случилось сразу три разных ДТП с разницей в десять минут каждое. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Отмечается, что на 32 и 33 км около 6:40 утра, 6:50 и 7:00 произошло три столкновения, где пострадало семь автомобилей. В одном из ДТП трое людей оказались в состоянии средней степени тяжести и были госпитализированы, а в автобусе, столкнувшимся с машиной, пострадавших не оказалось. В другом ДТП пострадал один человек из легковой иномарки, двое его попутчиков отказались от медицинской помощи.

По факту случившегося ведется проверка.

Ранее на углу Троицкого и Измайловского в результате жесткого ДТП разбился автомобиль.

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