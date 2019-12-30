На углу Троицкого и Измайловского в результате жесткого ДТП разбился автомобиль

Водитель мог быть в состоянии алкогольного опьянения.

Утром 13 января в Адмиралтейском районе Петербурга произошла автомобильная авария. Водителю удалось чудом выжить. Однако транспортное средство оказалось полностью разбито. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Они выложили фотографии и видео последствий ДТП.

Столкновение автомобилиста с препятствием на дороге произошло около половины пятого утра на пересечении Измайловского и Троицкого проспектов. У Троицкого собора по неустановленной причине водитель не справился с управлением и влетел в столб со знаком "пешеходный переход". Машина превратилась в груду металла. Местные жители уверяют, что пострадавший находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. На данный момент эти сведения не подтверждены официальными источниками. Полиция ведет проверку по данному факту.

Известно, что водителя пришлось доставать из машины прохожим. Сейчас его передали медикам. На месте аварии также работали представители полиции и спасатели.

Ранее Piter.tv писал о том, что на перекрестке Сизова и Испытателей вновь произошла авария.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб/Владимир Лавров