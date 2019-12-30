На перекрестке Сизова и Испытателей вновь произошла авария

Видео с камер наблюдения опубликовали в соцсетях.

Видеозапись с камер наблюдения опубликовали в сообществе "ДТП И ЧП Санкт-Петербург" во "ВКонтакте".

Авария произошла вечером 10 января на перекрестке Сизова и Испытателей, где часто случаются столкновения. На съемке видно, что поток водителей поворачивает налево в тот момент, когда в них на большой скорости едет автолюбитель. Звуковой сигнал и попытка оттормозиться не спасли от удара.

Происшествие вызвало бурное обсуждение пользователей. Кто прав, а кто виноват, неясно.

Ранее мы сообщали, что водитель влетел в маршрутку на проспекте Славы.

Видео: "ВКонтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".