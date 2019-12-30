Водитель влетел в маршрутку на проспекте Славы

Информации о состоянии водителей и пассажиров нет.

В воскресенье, 12 января, на проспекте Славы водитель легкового автомобиля врезался в маршрутку. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте".

В комментариях автомобилисты поделились, что многие беспечные водители, проезжая по проспекту Славы, используют для среза именно крайнюю правую полосу, несмотря на то что с нее можно выехать только направо, "а потом начинают выруливать из-под троллейбусов и маршруток".

Ранее мы рассказывали, что иномарка вылетала на газон на пустом Богатырском.

Фото: vk.com/spb_today