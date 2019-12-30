Иномарка вылетала на газон на пустом Богатырском

Информации о пострадавших в аварии нет.

В субботу вечером, 11 января, машина вылетела с проезжей части на газон на Богатырском проспекте в Приморском районе города. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте". На фотографиях видно, что автомобиль припарковался на газоне.

В комментариях предположили, что водитель мог потерять управление при съезде на ЗСД. Также очевидцы уточнили, что дорога на месте происшествия "сухая и пустая", но это никогда не было "препятствием для ДТП".

Ранее мы писали, что Kia Soul врезалась в магазин у станции метро "Международная".

Фото: vk.com/spb_today