  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Иномарка вылетала на газон на пустом Богатырском
Сегодня, 9:37
87
Arinablinova

Иномарка вылетала на газон на пустом Богатырском

0 0

Информации о пострадавших в аварии нет.

В субботу вечером, 11 января, машина вылетела с проезжей части на газон на Богатырском проспекте в Приморском районе города. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" социальной сети "ВКонтакте". На фотографиях видно, что автомобиль припарковался на газоне.

В комментариях предположили, что водитель мог потерять управление при съезде на ЗСД. Также очевидцы уточнили, что дорога на месте происшествия "сухая и пустая", но это никогда не было "препятствием для ДТП".

Ранее мы писали, что Kia Soul врезалась в магазин у станции метро "Международная".

Фото: vk.com/spb_today

 

 

Теги: богатырский, дтп, иномарка
Категории: Происшествия, Лента новостей, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии