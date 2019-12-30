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Kia Soul врезалась в магазин у станции метро "Международная"
Сегодня, 19:07
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Arinablinova

Kia Soul врезалась в магазин у станции метро "Международная"

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О пострадавших информации нет.

В субботу, 11 января, машина вылетела на пешеходную дорожку недалеко от станции метро "Международная". Об этом сообщили в группе  "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте". Автомобиль смог остановиться только когда врезался в стоящий на пути магазин.

От очевидцев стало известно, что водителю KIA Soul стало плохо, в результате чего он потерял управление.

О пострадавших не сообщается.

Ранее мы  рассказывали, что в аварии на Софийской не удалось спасти водителя.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: kia soul, дтп, магазин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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