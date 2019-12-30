В аварии на Софийской не удалось спасти водителя

Утром 10 января на Софийской улице возле первого разворота на КАД произошла страшная авария.
По информации УГИБДД по СПб и ЛО, легковой автомобиль Toyota Crown врезался в КамАЗ, который стоял на левой полосе по ходу движения. За рулем иномарки был 38-летний мужчина.
По фотографиям и видео очевидцев видно, что половина машины залетела под самосвал. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Пользователи сети ВКонтакте активно обсуждали ДТП, некоторые свидетели утверждают, что водитель ехал с превышенной скоростью, но мог избежать столкновения. Петербуржцы просят быть аккуратными и не гонять в гололедицу.
Ранее мы сообщали, что Mazda перевернулась, уходя от сотрудников ДПС в Петербурге.
Видео: Вконтакте/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
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