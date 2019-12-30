В аварии на Софийской не удалось спасти водителя

Авария случилась у дома №108/1 по Софийской улице.

Утром 10 января на Софийской улице возле первого разворота на КАД произошла страшная авария.

По информации УГИБДД по СПб и ЛО, легковой автомобиль Toyota Crown врезался в КамАЗ, который стоял на левой полосе по ходу движения. За рулем иномарки был 38-летний мужчина.

По фотографиям и видео очевидцев видно, что половина машины залетела под самосвал. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Пользователи сети ВКонтакте активно обсуждали ДТП, некоторые свидетели утверждают, что водитель ехал с превышенной скоростью, но мог избежать столкновения. Петербуржцы просят быть аккуратными и не гонять в гололедицу.

Ранее мы сообщали, что Mazda перевернулась, уходя от сотрудников ДПС в Петербурге.

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