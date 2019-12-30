  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:58
176
arteliseev
Код вставки плеера

В аварии на Софийской не удалось спасти водителя

0 0

Авария случилась у дома №108/1 по Софийской улице.

Утром 10 января на Софийской улице возле первого разворота на КАД произошла страшная авария. 

По информации УГИБДД по СПб и ЛО, легковой автомобиль Toyota Crown врезался в КамАЗ, который стоял на левой полосе по ходу движения. За рулем иномарки был 38-летний мужчина.

По фотографиям и видео очевидцев видно, что половина машины залетела под самосвал. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Пользователи сети ВКонтакте активно обсуждали ДТП, некоторые свидетели утверждают, что водитель ехал с превышенной скоростью, но мог избежать столкновения. Петербуржцы просят быть аккуратными и не гонять в гололедицу. 

Ранее мы сообщали, что Mazda перевернулась, уходя от сотрудников ДПС в Петербурге.

Видео: Вконтакте/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: авария, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии