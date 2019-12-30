Mazda перевернулась, уходя от сотрудников ДПС в Петербурге

Водителя и другого участника ДТП отвезли на освидетельствование.

Авария произошла в Калининском районе Петербурга в ночь на субботу, 11 января. Автомобиль перевернулся около 01:40 на пересечение улиц Руставели и Токсовской. Полиция попыталась остановить иномарку для проверки документов водителя. По информации очевидцев, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, водитель Mazda, перепутал педали и наехал на препятствие.

Позднее к месту аварии прибыли спасательные службы, но помощь никому не понадобилась.По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Видео: vk.com/spb_today