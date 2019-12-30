На Типанова "Мерседес" наехал на инспектора ДПС в ходе полицейской погони

Также недобросовестная автоледи зажала руку инспектора стеклом в окне машины.

В Петербурге иномарка сбила инспектора ДПС во время "побега" от стражей правопорядка, сообщили в УГИБДД по городу и области 9 января. Отмечается, что инцидент произошел поздним вечером 8 января на улице Типанова.

Как выяснилось, водитель и пассажир проигнорировали требование полицейских остановиться, из-за чего вслед за "Мерседесом" пустилась машина правоохранителей. Во время преследования полицейские заметили, как меняются местами водитель-мужчина и пассажир-женщина. Автомобиль перехватили у седьмого дома по улице Типанова, однако иномарка наехала на полицейского и снова скрылась. Второй раз машину поймали у третьего дома по той же улице, где не повезло другому сотруднику ГИБДД: инспектору зажали руку стеклом окна и продолжили вести машину. Полицейского спасло разбившееся стекло и удачная попытка остановить "Мерседес".

На недобросовестных автолюбителей составили пять административных протоколов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что мужчина был пьян, а у автомобиля отсутствовала страховка.

В новогодние праздники в Петербурге произошло почти 1500 ДТП.

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