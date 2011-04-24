В Красном Селе построили пожарное депо

Главное здание состоит из производственной, административной частей и учебно-тренировочной башни.

В Красном Селе по адресу Бегуницкий переулок, дом 7, строение 1, возвели пожарное депо площадью более 2 тыс. "квадратов". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 29 декабря.

В депо помещаются шесть автомашин, на территории есть баскетбольная и волейбольная площадки, полосы препятствий, места для отдыха, стоянки для служебного транспорта на 20 единиц, площадки при тренировочной башне и для построения. На входе организован контрольно-пропускной пункт (КПП). Главное здание состоит из производственной, административной частей и учебно-тренировочной башни.

Проект реализовали в рамках городской Адресной инвестиционной программы на 2022-2024 гг. комитета по строительству Петербурга. Работы осуществила подрядная организация ООО "Норд-Строй".

Ранее пожарное депо заработало на Петергофском шоссе.

Фото: портал "Строительный Петербург"