В Красном Селе полностью сгорел сарай

Сегодня вечером, 26 марта, в Красном Селе полыхал сарай. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
Инцидент произошел на Октябрьской улице, 15. Пламя полностью уничтожило постройку.
Полностью сгорел дощатый, размером 6х6 метров сарай. В 19:43 пожар ликвидирован.
Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу
С огнем боролись пять спасателей и одна спецмашина. В результате пожара никто не пострадал.
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Фото: Piter.tv
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