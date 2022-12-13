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В Красном Селе полностью сгорел сарай
Сегодня, 20:38
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В Красном Селе полностью сгорел сарай

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Инцидент произошел на Октябрьской улице, 15.

Сегодня вечером, 26 марта, в Красном Селе полыхал сарай. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Инцидент произошел на Октябрьской улице, 15. Пламя полностью уничтожило постройку.

Полностью сгорел дощатый, размером 6х6 метров сарай. В 19:43 пожар ликвидирован. 

Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

С огнем боролись пять спасателей и одна спецмашина. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: жителям Ленобласти рассказали, как подготовиться к возможным паводкам.

Фото:  Piter.tv

Теги: красное село, мчс, октябрьская улица, сгорел сарай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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