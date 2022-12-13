Людям, которые живут в зоне возможного потопления, нужно заранее подумать об эвакуации.

Жителям Ленобласти рассказали, как подготовиться к возможным паводкам. Весной активно тает снег и некоторые реки могут выходить из берегов. Рекомендации опубликовали в tg-канале "ГУ МЧС Росcии по Ленинградской области".

Людям, которые живут в зоне возможного потопления, нужно заранее подумать об эвакуации. Необходимо собрать ценные вещи и документы. Убрать их в одно место. Важно собрать теплую непромокаемую одежду и обувь. В сумку нужно положить лекарства, фонарь, запас батареек, свечи и спички.

В МЧС попросили позаботиться о питании. Стоит подготовить запасы еды и воды на два-три дня. В период половодья нельзя пить водопроводную воду.

В период паводков надо держать наготове транспорт. Если есть лодка, то нужно найти и спасательные жилеты.

Кроме того, жителям Ленобласти нужно следить за тем, чтобы мобильный телефон был всегда максимально заряжен. Нельзя игнорировать сообщения ГУ МЧС.

Ранее на Piter.tv: жителям Петербурга рассказали, почему в период паводков нужно следить за гигиеной.

Фото: Piter.tv