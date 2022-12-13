Жителям Петербурга рассказали, почему в период паводков нужно следить за гигиеной

В период оттепели высока вероятность "подхватить" сальмонеллез, брюшной тиф, холера, лептоспироз.

В России начался сезон паводков. Жителям Северной столицы рассказали, какие инфекции можно подхватить в этот период. С таянием снега в воду могут попасть опасные бактерии. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Представители ведомства предупредили жителей, что весной нельзя пить воду из колодцев и родников. Если других источников питья нет, то необходимо прокипятить воду. В сырой воде, которая не была очищена, могут быть опасные бактерии. Употребление грязной воды вызывает дизентерию, сальмонеллез, брюшной тиф, холеру, лептоспироз, а также ротавирусную, аденовирусную, энтеровирусную и норовирусную инфекции, гепатит А и Е.

Особенно опасно пить воду из родников и колодцев около свалок, заводов, скотомогильников, нефтебаз.

Лучше всего использовать воду из бутылок. Важно тщательно мыть руки после улицы.

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Фото: Pxhere