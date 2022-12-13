В Зеленогорске на Вокзальной улице обнаружили мину времен ВОВ

Подозрительный предмет уничтожили на специальном полигоне.

Накануне, 14 января, в Курортном районе обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили "Невские Новости".

В полицию поступили анонимные звонки, в которых правоохранителей предупредили о возможных взрывах в 377 организациях. Оперативники проверили все локации, ничего опасного они не нашли.

Для собственного успокоения саперы обошли ТЦ "Курортный" в Зеленогорске, хотя данный объект не входил в список, который назвал лжеминер. Именно там, на Вокзальной улице, оперативные службы и нашли учебную мину времен ВОВ. Боеприпас лежал подсобке строящегося этажа.

Подозрительный предмет уничтожили на специальном полигоне.

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Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга