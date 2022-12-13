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В Зеленогорске на Вокзальной улице обнаружили мину времен ВОВ
Сегодня, 20:15
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В Зеленогорске на Вокзальной улице обнаружили мину времен ВОВ

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Подозрительный предмет уничтожили на специальном полигоне. 

Накануне, 14 января, в Курортном районе обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили "Невские Новости". 

В полицию поступили анонимные звонки, в которых правоохранителей предупредили о возможных взрывах в 377 организациях. Оперативники проверили все локации, ничего опасного они не нашли.

Для собственного успокоения саперы обошли ТЦ "Курортный" в Зеленогорске, хотя данный объект не входил в список, который назвал лжеминер. Именно там, на Вокзальной улице, оперативные службы и нашли учебную мину времен ВОВ. Боеприпас лежал подсобке строящегося этажа.

Подозрительный предмет уничтожили на специальном полигоне. 

Ранее на Piter.tv: на КАД из-за автомобиля  произошло смертельное ДТП.

Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга

Теги: вокзальная улица, красное село, мины времен вов, саперы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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