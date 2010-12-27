В Красном Селе мужчина украл 275 тонн железнодорожных деталей

Он демонтировал соединительные детали железнодорожного полотна гаечным ключом и ломом.

В Красном Селе Санкт-Петербурга раскрыта серия краж железнодорожных деталей. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО.

Выяснилось, что с помощью гаечного ключа и лома 38-летний мужчина вечером демонтировал соединительные детали железнодорожного полотна на территории станции Красное Село Санкт-Петербурга. Обвиняемый нигде не работает. Таким способом он украл более 275 тонн металла. Во время одной из таких вылазок злоумышленник был задержан сотрудниками транспортной полиции с поличным.

Следствие Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по статье "Кража". Максимальное наказание по данной статье - лишение свободы сроком до 5 лет.

Ранее мы сообщали, что вандалы нанесли Октябрьской железной дороге ущерб почти в 2 миллиона рублей.

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