Вандалы нанесли Октябрьской железной дороге ущерб почти в 2 миллиона рублей

Они раскрашивали вагоны, били стекла, портили сиденья и светофоры.

За первое полугодие 2018 вандала принесли Октябрьской железной дороге ущерб в 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

С января по июнь в границах Октябрьской магистрали вандалы раскрасили 136 вагонов, 22 раза обкидывали подвижной состав камнями, разбили 12 линз светофоров, испортили 5 сидений электропоездов. Таким образом, ущерб составил 1,8 миллиона рублей.

Порча имущества компании является преступлением и влечёт за собой административную, а иногда и уголовную ответственность. Раскрашивание вагонов, битьё стёкол, линз светофоров и нарушение целостности сидений электропоездов преследуется по закону, статья 214 "Вандализм" УК РФ. С января по июнь 2018 годазадержали 32 человека, к административной ответственности привлекли 9 человек, к уголовной - 3.

Ранее мы сообщали, что болельщики ЧМ-2018 присвоили себе имущество РЖД на миллион рублей.

Фото: Российские железные дороги (ОАО "РЖД")/ ВК