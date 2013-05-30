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С утра 2 июня пригородные электрички опоздали на Московский вокзал
Сегодня, 13:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С утра 2 июня пригородные электрички опоздали на Московский вокзал

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Представители ОЖД принесли пассажирам извинения за неудобства.

Утром 2 июня в Петербурге были задержаны пригородные электрички. В ОЖД сбой в расписании на московском направлении объяснили техническими причинами.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД) уточнили, что на участке Малая Вишера – Санкт-Петербург Московского направления по техническим причинам было задержано пять пригородных поездов. Составы следовали с опозданием до 35 минут.

Представители ОЖД принесли пассажирам извинения за неудобства.

Увеличивается количество поездов на Финляндском направлении на Троицу.

Фото: Piter.tv

Теги: ожд, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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