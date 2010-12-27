Болельщики ЧМ-2018 присвоили себе имущество РЖД на миллион рублей

Фанаты сочли, что в бесплатных поездах предусмотрены " фирменные подарки".

РЖД потеряли около миллиона рублей за время проведения Чемпионата мира по футболу. По сведениям пресс-службы организации, российские болельщики решили воспользоваться услугами не только бесплатных поездов, но и забрать себе на память имущество компании.

В составах, которые бесплатно перевозили фанатов, проводники регулярно не досчитывались подстаканников, одеял, постельного белья. Многие исчезнувшие предметы позже были замечены " в телевизоре": жители страны создавали из них плакаты со словами поддержки для нашей сборной. По оценкам компании, в 80 поездах прокатились около 300 тысяч человек.

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