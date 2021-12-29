После падения из окна жителя Красного Села госпитализировали

Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Накануне вечером, 15 января, в Красном Селе произошел несчастный случай. Из окна дома выпал местный житель. Об этом сообщили очевидцы в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел на Нарвской улице примерно в 22:00. Пострадавший упал на козырек здания. Медики доставили его в больницу. Известно, что пациент находится с тяжелом состоянии.

Подробности случившегося выясняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге арестовали сотрудника полиции, которого заподозрили в педофилии.

Фото, видео: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село