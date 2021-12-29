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После падения из окна жителя Красного Села госпитализировали

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Сейчас пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Накануне вечером, 15 января, в Красном Селе произошел несчастный случай. Из окна дома выпал местный житель. Об этом сообщили очевидцы в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел на Нарвской улице примерно в 22:00. Пострадавший упал на козырек здания. Медики доставили его в больницу. Известно, что пациент находится с тяжелом состоянии. 

Подробности случившегося выясняются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге арестовали сотрудника полиции, которого заподозрили в педофилии.

Фото, видео: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село

Теги: выпал человек, красное село, нарвская улица, сорвался
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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