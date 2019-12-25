В Красном Селе "КАМАЗ" не поделил дорогу с "Тойотой"

Авария сильно повлияла на дорожное движение в микрорайоне.

Вечером в субботу, 19 сентября в Красном Селе произошла авария у съезда на Кингисеппское шоссе с участием двух автомобилей. Как сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", дорогу не поделили автомобили "Тойота" и "КАМАЗ".

Информация о возможных пострадавших не поступала, однако ДТП повлияло на движение транспорта в микрорайоне. Очевидцы добавляют, что в обход аварии поехали не только "обычные" машины но и маршруты общественного транспорта.

Ранее мы сообщали о том, что пострадавшая в ДТП с мусоровозом в Ленобласти скончалась в больнице от полученных травм.

Фото: vk.com/spb_today