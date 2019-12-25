Пострадавшая в ДТП с мусоровозом в Ленобласти погибла

Женщина была пассажиркой автомобиля "ВАЗ 2115".

Стало известно, что в больнице от полученных травм скончалась женщина, пострадавшая в аварии в Ломоносовском районе Ленобласти, которая случилась накануне. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по СПб и ЛО вечером 19 сентября.

Всего пострадавших было двое – водитель и пассажирка автомобиля "ВАЗ 2115".

Отметим, что ДТП произошло в третьем часу дня 19 сентября на 50-м километре трассы "Петербург - Ручьи". На встречную полосу выехал автомобиль "ВАЗ 2115" с 30-летним водителем за рулем.

Отечественная машина врезалась в автомобиль-мусоровоз Volvo, после чего "ВАЗ" еще столкнулся с автомобилем "Лада Ларгус".

Фото: vk.com/spb_today