Два человека пострадали в двойном ДТП с мусоровозом в Ленобласти

По факту происшествия проводится проверка.

В Ломоносовском районе Ленинградской области, в субботу, 19 сентября, произошло второе ДТП с пострадавшими за сутки. Как уточнили Piter.tv в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла в третьем часу дня на 50-м километре трассы "Петербург - Ручьи".

На встречную полосу выехал автомобиль "ВАЗ 2115" с 30-летним водителем за рулем. Отечественная машина врезалась в автомобиль-мусоровоз Volvo, после чего "ВАЗ" еще столкнулся с автомобилем "Лада Ларгус". В тяжелом состоянии были госпитализированы водитель и пассажирка "ВАЗа". По факту происшествия проводится проверка.

Ранее в Ломоносовском районе Ленобласти произошла авария на трассе "Нарва" – пострадала первоклассница.

Фото: Piter.tv