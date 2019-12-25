В ДТП на трассе "Нарва" пострадала первоклассница

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Стало известно, что утром в субботу, 19 сентября, в Ленобласти столкнулись два автомобиля – "Шевроле Нива" и "Лексус". В результате ДТП есть пострадавшие.

Как сообщили Piter.tv в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла в девятом часу утра в Ломоносовском районе Ленинградской области, на автодороге "Нарва" близ населенного пункта Черемыкино. За рулем "Шевроле" был 52-летний мужчина.

В результате ДТП пострадали пятеро находившихся в "Шевроле", в том числе и семилетняя девочка, которая получила ушибы. Всех пострадавших с различными травмами госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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Фото: Piter.tv