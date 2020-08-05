В Красном Кресте опровергли информацию, что задержанная Дарья Апахончич является сотрудницей

Сама Алахончич сообщила, что работает в Красном Кресте.

В Красном Кресте опровергли информацию о том, что задержанная активистка Дарья Апахончич является сотрудницей организации. Об этом сообщила "Фонтанка".

Апахончич сама рассказала о своей работе при задержании накануне. Девушка вела онлайн-трансляцию из автозака и рассказала, что ее задержали у места работы, куда она вышла первый день после карантина. В Красном Кресте заявили, что в списках действующих сотрудников девушки нет: срок ее гражданско-правового договора истек в мае, во вторник его должны были перезаключить.

Ранее мы писали, что сотрудницу Красного Креста в Петербурге забрали в автозак.

Видео: Дарья Апахончич / Facebook