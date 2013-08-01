В Красногвардейском районе здание УИК № 965 обстреляли подшипниками

Как сообщили активисты, в некоторых классах насквозь пробили окна и повредили рядом стоящие машины.

В ночь на субботу, 18 сентября, в Красногвардейском районе Петербурга школу №147, где находится избирательный участок №965, неизвестные обстреляли подшипниками. Об этом сообщают в Telegram-канале "Наблюдатели Петербурга".

Как сообщили активисты, в некоторых классах насквозь пробили окна и повредили рядом стоящие машины. Правоохранители утром побывали на участке, они нашли маленькие металлические шарики.

На данный момент полицейские выясняют, кто и зачем это сделал. Общественники также уточнили, что от подшипников никто не пострадал, случай не повлиял на ход голосования.

Напомним, что с пятницу по воскресенье (17-19 сентября) в Северной столице проходят выборы депутатов в Госдуму и ЗакС. Горожане могут проголосовать в одном из 25 округов. Чтобы принять участие в политическом мероприятии, нужно прийти в избирательный участок с паспортом гражданина РФ или заменяющим его документом. Отметим, что голосование в Северной столице проходит в очном формате, избирательные участки работают с 8 утра до 20 часов вечера.

Ранее явка на выборы в Госдуму составила более 25%.

Фото: Telegram / Наблюдатели Петербурга