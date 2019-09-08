В Красногвардейском районе загорелся каршеринговый автомобиль

Вечером 8 сентября в Красногвардейском районе Петербурга загорелся каршеринговый автомобиль, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Известно, что машина вспыхнула на перекрестке Пискаревского проспекта с проспектом Металлистов. На фото и видео с места происшествия не видно, чтобы поблизости были еще пострадавшие автомобили, поэтому стало ли возгорание последствием аварии – неизвестно.
По предварительной информации, пострадавших нет. Автомобиль удалось потушить после приезда сотрудников МЧС. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее на Piter.TV: пострадавшего в аварии на КАД забирали в больницу на вертолете.
Фото и видео: vk.com/spb_today
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