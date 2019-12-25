В Красногвардейском районе поймали похитителя электросамоката стоимостью 64 тысячи рублей

Мужчина занервничал при виде патрульной машины и поспешил скрыться.

Во втором часу ночи в четверг, 19 ноября, бойцы Росгвардии задержали в Красногвардейском районе Петербурга похитителя электросамоката. Как рассказали в пресс-службе УВО, самокат принадлежал городской компании по аренде средств передвижения.

Как выяснилось, на маршруте патрулирования на улице Косыгина сотрудники вневедомственной охраны увидели мужчину, загружающего в багажник машины тот самый электросамокат. При виде патрульного автомобиля горожанин явно занервничал, поспешил сесть за руль своего "Фольксвагена" и попытался скрыться, однако Росгвардия быстро настигла мужчину неподалеку от гаражей на улице Передовиков. Злоумышленник едва не причинил шеринг-сервису ущерб в 64 тысячи рублей.

Воришку передали полицейским, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Вырице по горячим следам задержали домушника с награбленным на 85 тысяч рублей.

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